'Vingadores: Ultimato': Jovem é hospitalizada durante sessão do filme na China

O filme Vingadores: Ultimato tem emocionado os fãs e causado choro ou nostalgia. No entanto, a chinesa Xiao Li, de 21 anos, foi além das lágrimas e precisou ser hospitalizada durante a estreia do longa na última quinta-feira, 25.

Segundo o site China News, a jovem começou a chorar no cinema até que sentiu dor no peito, falta de ar e dormência. Os amigos, então, chamaram a emergência e ela foi encaminhada para o pronto-socorro.

Xiao Li foi diagnosticada com hiperventilação (respiração rápida ou profunda), que pode se dar em momentos de ansiedade ou pânico. Não há informações sobre se o único motivo da piora em seu estado de saúde teria sido causado por conta do filme.

Com três horas de duração, Vingadores: O Ultimato bateu recorde de bilheteria com a arrecadação de 1,2 bilhões de dólares na estreia mundial. No último fim de semana, a obra ultrapassou Avatar na China.

