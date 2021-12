Vingadores: Ultimato e Turma da Mônica foram os filmes mais comentados no Brasil em 2019

O longa de ação do Universo Marvel Vingadores: Ultimato e o brasileiríssimo Turma da Mônica - Laços foram os filmes mais comentados por brasileiros no Twitter. No levantamento divulgado pela plataforma, a hashtag #Aconteceu enumera as obras de acordo com o número de menções em conversas públicas e tweets isolados.

Confira a lista completa:

1. Vingadores: Ultimato

2. Turma da Mônica: Laços

3. Capitã Marvel

4. O Rei Leão

5. Frozen 2

6. Coringa

7. Toy Story 4

8. Thor

9. Star Wars

10. Homem-Aranha: No Aranhaverso

Das 10 produções da lista, apenas duas não são de propriedade da Disney: Turma da Mônica e Coringa. Na quinta posição, Frozen 2 surpreende por ainda não ter sido lançado no Brasil.

O Twitter também divulgou o ranking de séries e novelas mais repercutidos pelos usuários brasileiros em 2019. A liderança foi da série norte-americana Game of Thrones, já o segundo lugar ficou com a novela brasileira A Dona do Pedaço:

1. Game of Thrones

2. A Dona do Pedaço

3. Stranger Things

4. Bom Sucesso

5. Espelho da Vida

6. Riverdale

7. Soy Luna

8. Órfãos da Terra

9. Avenida Brasil

10. Shadowhunters

