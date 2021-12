"Vingadores 2": diretor apostou nos "pequenos momentos"

Homem de Ferro, Capitão América, Thor, a Viúva Negra, Hulk e Gavião Arqueiro retornam para a sequência de "Vingadores" para salvar o mundo de seu pior vilão, Ultron, um robô que deseja exterminar a humanidade.

O diretor Joss Whedon, o responsável pela série de TV cult "Buffy: A Caça-Vampiros" e que se tornou o grande nome do universo cinematográfico da Marvel, mostra os super-heróis desafiando as próprias fragilidades para vencer o inimigo, além de investir na química que nasceu entre o grupo quando se uniram pela primeira vez.

A aposta do cineasta foi um acerto e "Os Vingadores" (2012) se tornou o filme com a terceira maior bilheteria da história do cinema, com mais de US$ 1,5 bilhão arrecadados em todo o mundo, atrás apenas de "Avatar" (2009) e "Titanic" (1997).

A pressão para "Vingadores: Era de Ultron" foi extremamente elevada, mas a melhor fonte de inspiração para dar continuidade a esta saga acabou sendo o próprio sucesso.

"Eu me fixei nos pequenos momentos que os personagens não viveram (no primeiro filme), nas conversas que não criei para eles, no que não mostrei", disse Whedon, também roteirista do longa-metragem.

Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Capitão América (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), a Viúva Negra (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo) e Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) interagem de maneira mais profunda desta vez, o que permite conhecer mais a personalidade e inquietações de cada um.

O humor, outro elemento vital do roteiro, é uma válvula de escape para que o espectador libere a adrenalina.

"O mais importante era que todos tivessem seu momento e que todos os fios estivessem conectados", explicou o cineasta, que passou centenas de horas na mesa de edição.

O resultado é uma apoteose de ação, lutas e tecnologia, à margem de uma trama repleta de surpresas, que para a imprensa americana deve superar a bilheteria do primeiro filme e estabelecer um novo marco para a indústria do cinema.

O filme estreia na quinta-feira, 24, no Brasil e no dia 1º de maio nos Estados Unidos.

