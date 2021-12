Vin Diesel publica foto do elenco em Velozes e Furiosos 8

Com Charlize Theron como a nova "aquisição" da franquia, Vin Diesel publicou uma imagem com todo o elecon reunido no set de filmagens de Velozes e Furiosos 8. A atriz sul-africana vai ser a vilã do longa, ao lado de Kristofer Hivju, de Game of Thrones, que também estará do lado "do mal".

A direção de Velozes e Furiosos 8 é de F. Gary Gray e ainda tem no elenco Dwayne Johnson e Jasom Stathan. Ainda não há uma sinopse oficail, e o longa está previsto para estrear no dia 14 de abril de 2017.

#F8 Uma foto publicada por Vin Diesel (@vindiesel) em Jun 4, 2016 às 11:31 PDT

