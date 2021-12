Vin Diesel homenageia Paul Walker em rede social

Em 2013, um acidente de carro em Santa Clarita, na California (EUA), tirou a vida de Paul Walker aos 40 anos. Na época, o ator ainda participava das filmagens de "Velozes e Furiosos 7". Ele era um dos principais atores do filme, que estreou recentemente no Brasil, no dia dois de abril deste ano. Logo após a tragédia, as filmagens foram interrompidas por 5 meses. O filme já bateu o recorde de bilheteria e arrecadação na estreia.

Muitas homenagens foram feitas por amigos e colegas do artista. Um das mais sensíveis é a de Vin Diesel, que contracenou com o ator em vários filmes da franquia. Ele registrou a filha com o nome de Pauline e divulgou em seu perfil no Facebook um clipe com cena de "Velozes e Furiosos" em que os dois atores aparecem juntos. A música que acompanha as imagens é "See You Again", composta exclusivamente em homenagem ao ator.

De cenas do primeiro filme à imagem dos cantores Wiz Khalifa e Charlie Puth interpretando a música, o vídeo emociona, principalmente, quando os dois personagens, Dom (Vin Diesel) e Brian (Paul Walker) dirigem juntos em uma estrada, até que Paul pega um caminho diferente do amigo. Nas redes sociais, Vin Diesel escreveu "Paul, neste fim de semana você transformou o mundo em uma família, obrigado pelo amor".







Pablo, this weekend you turned the world into a family...Thanks for the love... Posted by Vin Diesel on Domingo, 5 de abril de 2015

adblock ativo