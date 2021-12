Vin Diesel confirma datas de "Velozes e Furiosos 8,9 e 10"

Vin Diesel alegrou os fãs da série "Velozes e Furiosos" nesta quarta-feira, 3. Ele confirmou que as 8ª, 9ª e 10ª parte da aventura vão estrear nos cinemas dia 14 de abril de 2017, 19 de abril de 2019 e em 2 de abril de 2021, respectivamente. "Duas décadas, dez filmes, uma saga", afirmou Diesel através de uma mensagem em sua conta oficial no Instagram.

"Velozes e Furiosos 8", chegará aos cinemas em 14 de abril de 2017 pelas mãos do diretor F. Gary Gray ("Straight Outta Compton: A História do N.W.A."). "É um diretor genial. É muito talentoso. Estou realmente entusiasmado por todas as coisas que vai trazer à saga", disse Vin Diesel em entrevista à Agência Efe em outubro do ano passado.

"Velozes & Furiosos 7", dirigido por James Wan, foi um sucesso mundial que arrecadou mais de US$ 1,5 bilhão em bilheteria. Foi o último filme de Paul Walker, que morreu em um acidente de carro.

