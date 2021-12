Vilão do Papa-Léguas, Coyote terá filme solo

Um dos vilões mais amados do mundo dos desenhos animados vai ganhar seu filme solo. O Coyote, famoso por perseguir o Papa-Léguas, será a estrela de Coyote vs. Acme, que tem estreia prevista para 21 de julho de 2023.

Segundo informações do Deadline, o diretor James Gunn, aclamado pela franquia da Marvel 'Guardiões da Galáxia', será um dos roteiristas do longa, ao lado de Jeremy Slater, Jon Silberman, Josh Silberman e Samy Burch.

Ainda não há informações sobre a sinopse, ou se o Papa-Léguas vai aparecer. No entanto, a expectativa é que o filme se baseie na história de mesmo nome escrita nos anos 90 por Ian Frazier, na qual o Coyote processava a Acme - empresa de onde compra os aparatos para caçar seu rival - por lhe fornecer equipamentos defeituosos, já que seus planos nunca dão certo.

Ainda de acordo com o Deadline, Coyote vs. Acme será produzido por Chris McKay, diretor de 'Lego Batman: O Filme' e pelos irmãos Jon e Josh Silberman, que também estão no roteiro.

