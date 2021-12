VIII Panorama Coisa de Cinema divulga curtas selecionados

O VIII Panorama Internacional Coisa de Cinema, que neste ano será realizado em Salvador e Cachoeira, entre os dias 25 de outubro e 1º de novembro, contará com vinte e nove produções nas mostras competitivas de curtas-metragens. Os filmes foram escolhidos entre quase 600 títulos.

Dos filmes que farão parte da edição, estão tramas de ficção, documentários, produções híbridas e uma obra experimental. As obras de animação também estarão no evento, entre as concorrentes das mostras Competitiva Nacional e Competitiva Baiana, com premiações de R$ 10 mil e R$ 5 mil reais.



O evento também reunirá produções de diversos países, como "Tabu", do diretor português Miguel Gomes. O filme, co-produzido por Brasil, França e Alemanha e vencedor dos prêmios da Crítica e do Alfred Bauer do último Festival de Cinema de Berlim,será exibido no dia 28 de outubro, com a presença do produtor brasileiro Fabiano Gullane.

As exibições acontecerão no Espaço Unibanco - Glauber Rocha, na Praça Castro Alves; na Sala Walter da Silveira, na Rua General Labatut, 27, nos Barris; e no Auditório da Universidade Federal do Recôncavo, na Praça Ariston Mascarenhas, s/n.

Os ingressos custarão R$ 12 / R$ 6 (sexta, sábado e domingo) e R$ 6 / R$ 3 (segunda a quinta) e algumas sessões terão entrada gratuita. A lista dos longas-metragens selecionados para a mostra competitiva deve ser divulgada na quarta-feira, 03.

Veja os filmes selecionados:

Competitiva Nacional de Curtas

- A Anti-Performance/ The Anti-Performance (Daniel Lisboa - BA)

- A Mão Que Afaga/ The Comforting Hand (Gabriela Amaral Almeida - SP)

- A Onda Traz, O Vento Leva/ The Wave Brings, The Wind Takes (Gabriel Mascaro - PE)

- Ausência/ Absence (Jardel Tambani - SP)

Dia Estrelado/ Starry Day (Nara Normande - PE)

- Dizem Que Os Cães Vêem Coisas/ Dogs Are Said To See Things (Guto Parente - CE)

- Dona Sônia Pediu Uma Arma Para Seu Vizinho Alcides/ Mrs Sônia Asked

A Gun To Her Neighbour Alcides (Gabriel Martins - MG)

- Laje do Céu/ Sky Slab (Leo França - BA)

- Luna e Cinara / Luna And Cinara (Clara Linhart - RJ)

- Menino Do Cinco/ The Boy From The Fifth (Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira - BA)

- Na Sua Companhia/ By Your Side (Marcelo Caetano - SP)

- Odete (Ivo Lopes Araújo, Luiz Pretti, Clarissa Campolina - CE)

- O Duplo/ Doppelgänger (Juliana Rojas - SP)

- Os Mortos Vivos/ The Living Dead (Anita da Silveira - RJ)

- Porcos Raivosos/ Enraged Pigs (Isabel Penoni e Leonardo Sette - PE)

Pra Eu Dormir Tranqüilo/ To Sleep Quietly (Juliana Rojas - SP)

Competitiva Baiana



- A Descoberta (Ernesto Molinero)

- Amém (Marcus Curvelus)

- Arremate (Rodrigo Luna)

- Desvelo (Clarissa Rebouças)

- Entre Passos (Elen Linth)

- Esc4escape (Alexandre Guena)

- Isso Não é o Fim (João Gabriel)

- Joelma (Edson Bastos)

- O Cadeado (Leon Sampaio)

- O velho e os três meninos (Henrique Filho)

- Premonição (Pedro Abib)

- Rua dos Bobos (Ohana Almeida)

