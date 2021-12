Vigoroso cinema argentino marca presença na Mostra SP

Grandes filmes argentinos que marcaram presença em festivais mundiais importantes este ano têm espaço cativo na Mostra SP. Dentre eles, estão “A Cordilheira”, de Santiago Mitre, e “Zama”, de Lucrécia Martel.

O primeiro é um drama político de invejável condução. Mitre reúne um elenco de peso para compor um painel de disputas que tem lugar durante uma cúpula de estadistas da América Latina. Ricardo Darín interpreta Hernán Blanco, o presidente argentino às voltas com problemas familiares e que tem de decidir qual sua participação no acordo de criação de uma cooperação petrolífera na região Sul.

“A Cordilheira” tem o peso de ser uma grande produção, mas diferente da dinâmica narrativa apressada e cheia de reviravoltas do cinema hollywoodiano, revela um filme cheio de camadas enquanto engendra uma rede de conspirações, jogadas estratégicas e relações oblíquas entre os presidentes dos países sul-americanos. É curioso ver como o filme pinta o presidente brasileiro (interpretado por Leonardo Franco) como uma figura chave nas negociações, homem de reconhecida influência na região.

O filme costura um roteiro cuidadoso e nunca atropelado que vai colocando paulatinamente as cartas na mesa, escolhendo ainda aquelas que prefere deixar subentendidas. De modo mais arriscado, ainda inclui no meio das discussões políticas o caso da filha de Blanco (Dolores Fonzi), mulher instável, cujo marido começa a chantagear o presidente com acusações de corrupção, algo que pode abalar a sua já desgastada aprovação popular e carreira política.

Tal subtrama faz a história partir para uma dimensão familiar, o que tira o inchaço e possível aborrecimento das conversas políticas intermináveis, apesar de atravessá-las. O filme arrisca investir no drama da filha que chega a passar por uma sessão de hipnose para entender os traumas do passado, o que inclui uma revisão que o próprio Blanco faz de sua vida como pai e estadista.

É mesmo exemplar todo o jogo de movimentos que Santiago Mitre consegue manipular aqui enquanto perspectiva de ficção que soa bastante crível e nada aberrante dada a conjuntura política recente na América Latina. “A Cordilheira” é um retrato competente e possível de uma trama política, conduzido com sobriedade e sem caricaturas por seu jovem realizador, uma promessa que já se cumpriu no cinema argentino.

Zama traz nuances políticas (Foto: Divulgação)

Universo paralelo

Em outra esfera, temos a já consagrada diretora Lucrécia Martel que faz de “Zama” também um filme com camadas políticas. Mas ao invés de se deter nos meandros do poder, prefere criar, como de hábito, um clima de introspecção, aqui em torno de seu personagem principal, o oficial da Coroa Espanhola dom Diego de Zama (Daniel Giménez Cacho).

Ele é um corregedor que vive na província e espera ansiosamente uma transferência para a capital Buenos Aires – o filme tem lugar na Argentina colonial de fins do século XVIII. Mas interessa a Martel outra coisa: a passagem do tempo, o definhar emocional do protagonista, a vida que segue sem emoções e com prazeres interrompidos.

A exata primeira cena do filme encontra Zama à beira da praia, fim de tarde, mar calmo, lugar onde pouca coisa parece acontecer. A expressão cansada do ator Daniel Cacho é mais do que representativa desse desgaste que se arrasta por todo o filme. Martel aproveita para criar, dentro desse universo muito palpável e realista, uma camada que também sugere um lugar onírico e de escape para dom Diego.

É como se Zama vivesse em um universo paralelo onde não cabe mais, onde não mais se reconhece e se integra, em meio a uma terra devastada pela exploração espanhola e que ainda enfrenta os embates com os indígenas remanescentes. O encontro dele com Luciana Piñares de Luenga (Lola Dueñas), esposa de um dos figurões da administração pública, poderia surgir como aventura amorosa, mas mesmo isso parece difícil e distante.

De certa forma, Martel amplia o escopo do seu cinema porque, para além da construção introspectiva de seus personagens e do tempo sensorial, precisa manipular todo um cenário que remonta a um passado histórico concreto. “Zama” flutua, portanto, entre esses dois tempos narrativos e etéreos, o que cria uma atmosfera ao mesmo tempo estranha e fascinante.

O filme é coproduzido pelo Brasil através da Bananeira Filmes, de Vânia Catani, e tem no elenco Matheus Nachtergaele e Mariana Nunes, além de vários outros brasileiros na equipe técnica. Martel demorou longos anos para finalizá-lo – seu último trabalho é “A Mulher sem Cabeça”, de 2008 – e “Zama” é certamente o mais ambicioso de seus projetos. O resultado é um filme único e pessoal, com ritmo próprio, ainda que seja imprescindível voltar a ele para absorver mais de suas camadas. Estreia marcada no Brasil para janeiro.

* O jornalista viajou a convite da organização da Mostra.

adblock ativo