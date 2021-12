Vida do rei Roberto Carlos vai virar filme

Quase 10 anos após a polêmica envolvendo uma biografia não autorizada, Roberto Carlos conta que vai lançar filme autobiográfico. Segundo o site Ego, a assessoria do cantor confirmou que em, no máximo, um ano a história da vida do rei será contada nas telonas, e que o próprio Roberto irá participar da construção do filme, seleção de personagens e promete até atuação.



O filme, que contará com direção de Breno Silveira e argumento de Nelson Motta e Patrícia Andrade, começa a ser rodado em breve, e o trio já se reuniu com Roberto. "Ele vai contar tudo isso no filme, exatamente como aconteceu, e não vai omitir nada", contou um representando do astro.



Ainda sobre o filme, assuntos como o acidente que fez Roberto perder a perna direita e o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) do cantor serão abordados. "Os fãs podem aguardar que vai vir a verdadeira história do maior ídolo da música brasileira", completou o representando do rei.



Nesta sexta-feira, 9, vai ao ar a participação do cantor no "Programa do Jô", que está na sua última temporada na TV, onde ele contou histórias da sua vida e emocionou o apresentador ao lhe dedicar a música "Amigo".

