Vida de Michael Jackson deve virar filme do mesmo produtor de Bohemian Rhapsody

Envolvido em polêmicas mesmo após a sua morte em 2009, a vida de Michael Jackson deverá virar filme. O longa será produzido por Graham King, profissional que assinou recentemente o sucesso Bohemian Rhapsody, que conta a história da banda Queen e ganhou quatro estatuetas do Oscar.

Segundo informações do site Deadline, o produtor conseguiu com os herdeiros do cantor, os direitos de imagem e até mesmo, acesso a todas as suas músicas. Ainda de acordo com o portal, Graham não pretende deixar de fora da cinebiografia os escândalos de pedofilia associados ao Rei do Pop.

A publicação também diz que o escritor John Logan, indicado três vezes ao Oscar por Gladiador, Hugo e O Aviador, já foi chamado para escrever o roteiro. Os dois já trabalharam juntos em uma destas produções: O Aviador, de Martin Scorsese.

Ainda sem estúdio ou título definidos, a dupla deve elaborar o roteiro antes de apresentar a proposta do projeto. O filme de Michael Jackson ainda não tem uma previsão de estreia.

adblock ativo