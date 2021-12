Vestido de "O Mágico de Oz" leiloado por US$ 480 mil

O vestido azul e branco usado por Judy Garland no filme "O mágico de Oz" foi vendido por US$ 480 mil num leilão em Beverly Hills, neste sábado. No mesmo evento, um fatia de bolo do casamento do príncipe William foi arrematada por US$ 1.375.

O preço do vestido usado pela personagem Dorothy em todo o filme de 1939 ficou dentro das expectativas do leilão, mas bem abaixo dos valores pagos ano passado por outros figurinos de Hollywood usados por Marilyn Monroe e Audrey Hepburn. Além disso, um vestido similar usado durante ensaios de "O mágico de Oz" foi comprado em 2011 por US$ 910 mil.

O leiloeiro Darren Julien disse que a diferença de preço ocorreu pois apenas poucos vestidos foram feitos para os ensaios do longa-metragem, enquanto existem sete versões do figurino usado nas filmagens. Entre outros destaques do leilão, estão um vestido verde usado por Julie Andrews e "A noviça rebelde" (US$ 38.400), uma jaqueta de Steve McQueen (US$ 50 mil) e uma saia roxa de Marylin Monroe (US$ 50 mil).

Bolos de dois casamentos reais britânicos também alcançaram altos preços. Julien afirmou que representantes do PawnUp.com lideraram os lances para levar uma fatia do bolo de casamento do príncipe William com Kate Middleton, em 2011, assim como uma fatia do bolo do casamento de Charles e Diana (US$ 1.375). Segundo a casa de leilões, o bolo de William e Kate foi um presente para os fuzileiros britânicos, de quem o príncipe é comodoro. A empresa não revelou como conseguiu a fatia de Charles e Diana, nem como conservou o doce por 31 anos, mas alerta que ele "não é apropriado para o consumo".

