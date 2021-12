Vencedores do V CachoeiraDoc embaralham o real e a encenação

Terminou no último fim de semana o V CachoeiraDoc, evento voltado para a exibição e discussão do cinema documental. Esta edição foi marcada por filmes que desafiam as marcas rígidas do documentário, embaralhando o real e a encenação.



Não à toa, o Júri Oficial (composto pela antropóloga e documentarista Júnia Torres, o curta-metragista e professor de cinema Marcelo Matos e o cineasta e indigenista Vincent Carelli) premiou dois longas-metragens que desconstroem a mera observação do real: Branco Sai, Preto Fica, de Adirley Queirós; e A Vizinhança do Tigre, de Affonso Uchoa.



O Júri Jovem, formado por alunos do Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB), também premiou o filme de Queirós. A obra é marcada pela utilização da ficção científica como forma de abordar problemas sociais da Ceilândia, no entorno de Brasília.



Estacionamentos



Para os curtas-metragens, o prêmio do Júri Oficial foi para o curioso E, que aborda o espaço dos estacionamentos de carros nas grandes cidades. Os diretores Alexandre Wahrhaftig, Helena Ungaretti e Miguel Ramos refletem sobre a ocupação de certos lugares com memórias afetivas fortes, como casas de família e antigos cinemas, que agora tornaram-se lugares impessoais e de pura espera.



O Júri Jovem concedeu menção honrosa a E e resolveu premiar Caixa D'Água: Qui-lombo é Esse? Com teor de crítica social, o filme da cachoeirana radicada em Sergipe, Everlane Moraes, busca, em forma de ensaio, lançar um olhar memorialístico sobre moradores de um bairro antigamente ocupado por escravos e hoje reduto de grande população negra.



Curiosamente, o Júri Oficial concedeu menção honrosa a Caixa D'Água e também a Karioka, de Takumã Kuikuro, da Terra Indígena do Xingu.



À beira da marginalidade



Com A Vizinhança do Tigre, Affonso Uchoa mira seu olhar em um grupo de jovens de um bairro periférico da cidade interiorana de Contagem, em Minas Gerais. São garotos que vivem sem muitas perspectivas de estudo ou trabalho, na iminência da marginalidade.



A violência nunca é mostrada de fato, mas se faz ver pelas brincadeiras (geralmente com armas, tiros e morte). O envolvimento com drogas é também uma marca muito presente. Trata-se de um filme anticlimático, prenunciando uma tensão que nunca explode de fato.



O cineasta demonstra uma intimidade muito grande com aqueles personagens porque consegue captar momentos particulares de entrega para a câmera. Mas deixa claro, também, que muito do que se vê tem uma base de interpretação evidente (o que se nota em certos diálogos muito ensaiados), tomando emprestado da própria rotina dos garotos aquelas situações.



No entanto, essa marca de encenação encontra-se muito diluída na narrativa. Isso torna A Vizinhança do Tigre um filme muito sincero sobre a realidade que documenta, além de lançar um olhar melancólico pelo futuro desses jovens.



Cine-Teatro Cachoeirano



Os filmes e as conferências do V CachoeiraDoc aconteceram no recém-inaugurado Cine-Teatro Cachoeirano. O espaço faz parte da história de Cachoeira, pois foi fundado em 1922.



"Durante muitos anos, o cine-teatro passou a ser o grande centro cultural de Cachoeira e até mesmo do Recôncavo Baiano, pois recebia diversos artistas, espetáculos, além dos filmes que eram exibidos diariamente", explica o diretor do cine-teatro, Samir Suzart.



No final dos anos 1980, o espaço entrou em crise, especialmente com a chegada do videocassete, e permaneceu fechado por mais de 20 anos.



O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em parceria com a Prefeitura Municipal de Cachoeira, foi responsável pela atual reforma e reabertura do local, entregue à população no dia 25 de junho deste ano.

