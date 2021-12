"Velozes e Furiosos 7" vai ser concluído apesar da morte de Paul Walker. O filme de ação vai ter suas filmagens terminadas e será lançado dentro do tempo previsto, segundo o diretor James Wan, apesar da especulação anterior de que a morte do protagonista faria com que o filme fosse descartado.



A produção foi interrompida logo que o ator morreu em um acidente de carro, no dia 30 de novembro.



Wan confirmou para a TMZ que o filme vai continuar, e ainda disse que o elenco e a equipe estão se unindo em seu luto depois do falecimento do colega.



Ele disse: "Eles estão muito tristes, muito melancólicos. Mas nós estamos lidando com isso".



Walker estrelou em cinco de seis filmes da franquia, e havia começado a gravar cenas para o sétimo junto aos astros Vin Diesel e Dwayne "The Rock" Johnson.



A Universal Pictures lançou, recentemente, um vídeo em homenagem a Walker, que reúne momentos chaves dos 14 anos da produção, mostrando momentos tocantes entre o falecido ator e seus colegas enquanto eles correm em carros velozes e comemoram vitórias.





Bang Showbizz Velozes e Furiosos 7 vai ser concluído

Em uma parte do vídeo, o antigo colega de Walker, Diesel, diz para seus amigos: "A coisa mais importante na vida sempre será as pessoas nessa sala, aqui e agora", antes de o elenco, incluindo Walker, brindar com garrafas de bebida.



O ator seu amigo Roger Rodas perderam suas vidas em um trágico acidente em Santa Clarita, Califórnia, no sábado, 29, e de acordo com uma gravação obtida pelo TMZ, o astro de 40 anos já estava morto quando a ambulância chegou.

Os bombeiros chegaram ao local do acidente quatro minutos depois que um chamado de emergência chegou ao número 911. A pessoa dizia que no local haviam "dois mortos" e acrescentou que as vítimas eram "DOA", que significa, em uma sigla em inglês, 'morto na chegada'.



Um dos bombeiros também alertou para a classificação "Código N", que se aplica a eventos ou acidentes onde as vítimas devem ser manuseadas com muito cuidado.

Médicos legistas disseram que Paul Walker morreu devido aos efeitos de lesões traumáticas e térmicas e não devido ao impacto da batida.

