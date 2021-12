Veja o trailer do filme 'Vendo ou Alugo' com Marieta Severo

O trailer oficial do longa-metragem brasileiro Vendo ou Alugo, que estreia no dia 10 de maio, já está disponível na internet e começa a ser divulgado também em 700 salas de cinema do circuito nacional. A comédia protagonizada por Marieta Severo tem como pano de fundo questões atuais da cidade do Rio de Janeiro, como a pacificação das favelas e a especulação imobiliária, que são apresentadas de forma leve e livre de julgamentos morais.

Dirigido por Betse de Paula e produzido por Mariza Leão, Vendo ou Alugo, conta a história de uma família com quatro gerações de mulheres, que já foi riquíssima, mas está afundada em dívidas. Nathália Timberg interpreta a aristocrática embaixatriz Maria Eudóxia Magalhães Brito Bandeira de Lima, que mora com sua filha, a desencanada Maria Alice (Marieta); com Baby (Silvia Buarque), a neta bicho-grilo; e com Madu (Bia Morgana). Para escapar da falência total, só lhes resta vender o enorme casarão onde vivem, localizada no pé do morro Chapéu Mangueira, no Leme - bairro nobre do Rio.

Apostando na valorização da casa com a chegada na favela da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), elas passam por situações cômicas quando tentam ao mesmo tempo vender a mansão para um empresário francês e para um ex-assaltante e atual pastor da comunidade. O elenco ainda conta com Marcos Palmeira, Maria Assunção, Nicola Lama, Pedro Monteiro, Juan Paiva, Ilka Soares, Carmem Verônica, entre outros.

