Vaza na internet o primeiro trailer de "Batman vs Superman"

A poucos dias de sua estreia oficial, vazou na internet o primeiro trailer do filme "Batman vs Superman: A Origem da Justiça", que deve chegar às salas de cinema em março de 2016.

O próprio diretor do filme, Zack Snyder, tinha anunciado na quinta-feira no Twitter que em 20 de abril mostraria o primeiro trailer do filme, mas este já circula pela internet e é "treding topic" nas redes sociais.

Embora de pouca qualidade, o vídeo mostra o novo logotipo -uma fusão de Batman e Superman- e é possível ver Ben Affleck em ação como Batman junto a Henry Cavill, como Clark Kent, além de Jesse Eisenberg e Gal Gadot como Lex Luthor e Mulher Maravilha, respectivamente.

Com cerca de dois minutos de duração, o trailer foi gravado com uma câmera de telefone celular e conta com legendas em português.

"Batman v Superman: A Origem da Justiça", com roteiro de Chris Terrio e David S. Goyer, é a continuação da história que foi contada em "O Homem de Aço", protagonizado pelo Superman.

Mas esta é a primeira vez que Superman e Batman, personagens icônicos do universo de super-heróis criados pela DC Comics, compartilham protagonismo em um longa-metragem para o cinema.



Assista ao trailer:

