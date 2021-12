Varilux apresenta variada seleção da produção francesa

Nada menos que dez dos dezesseis títulos do Festival Varilux de Cinema Francês ainda podem ser conferidos desta terça-feir até a próxima quarta-feira, 16, nos dois lugares que abrigam a seleção, o Espaço Itaú Glauber Rocha e a SaladeArte-Cinema do Museu. A amostragem, que reúne novos filmes, funciona como première e começou na última quinta-feira.



Somente um filme da lista não é novidade, o clássico Os Incompreendidos (1959), que entrou na lista para render homenagem ao seu diretor, François Truffaut.

É que em 2014 (em outubro) são trinta anos de sua morte precoce, aos 52 anos de idade. A última sessão do filme aconteceu ontem (domingo), quem perdeu pode se contentar com as boas novas da França.

Um dos destaques é O Amor é Um Crime Perfeito, filme dos irmãos Larrieu, que vai ter mais uma sessão hoje. Conta com um elenco que inclui um dos atores franceses mais populares, Mathieu Amalric.



A obra, um típico suspense, narra a história de um professor universitário que costuma se relacionar com suas alunas, até que uma das garotas desaparece.

Dois filmes da mostra Varilux, ambos com a estrela Isabelle Huppert no elenco, Uma Relação Delicada, de Catherine Breillat, e Um Amor em Paris, de Marc Fitoussi, ambos com sessão nesta terça à noite, são obras novíssimas, lançadas em Paris nas últimas semanas.

Relações



Um Amor em Paris é uma comédia que fala de um casal de meia-idade. Com os filhos criados e novamente morando sozinhos, eles se deparam com uma crise inevitável e vão ter de reinventar o relacionamento. Já Uma Relação Delicada é um drama, que conta a história de uma mulher obrigada a superar seus limites após sofrer um derrame cerebral.

Ainda nesta terça tem projeção também de Eu, Mamãe e os Meninos, de Guillaume Gallienne, que conquistou cinco prêmios César, o Oscar do cinema francês, além de ter levado 2,3 milhões de pessoas aos cinemas. Trata-se de uma comédia, que fala da questão da orientação sexual diante dos laços familiares.

Outro campeão de bilheteria, a comédia Uma Juíza sem Juízo, de Albert Dupontel, tem mais três sessões diárias na cidade, até quarta.



O filme também bateu a marca dos dois milhões de espectadores na França e rendeu a Sandrine Kiberlain o prêmio César de Melhor Atriz. Ela vive a juíza do título, mulher severa, que acaba se envolvendo com um criminoso.

Cartela diversificada



Esta é a quinta edição do Festival Varilux com curadoria de Christin Boudier, distribuidor radicado no Rio de Janeiro. O evento, entretanto, acontece desde 2002 e, mesmo com diferentes formatos ao longo de suas treze edições, caracteriza-se pela diversidade da sua cartela de filmes.



A programação está disponível no Cineinsite e no site do evento, www.variluxcinefrances.com.

adblock ativo