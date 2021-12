V Ciclo Salvador de Cinema inscreve para cursos gratuitos

As inscrições para os cursos gratuitos do V Ciclo Salvador de Cinema estão abertas a partir desta segunda-feira, 8, e podem ser realizadas até o dia 5 de outubro. Os interessados podem efetuar a inscrição pelo site do projeto. São oferecidos cursos de Direção de Cinema, Distribuição, FSA, Som no Cinema, Cinema Híbrido: entre a ficção e o documentário, Roteiro de Cinema e Produção Executiva de Cinema e TV.

As aulas serão realizadas entre os dias 21 de outubro e 2 de novembro, na Caixa Cultural de Salvador e serão ministradas por profissionais do cinema nacional. Organizado pela Domínio Público, o projeto tem como principal conceito a troca de ideias, experiências, pensamentos, discussões e debates, ampliando o conhecimento sobre o ramo audiovisual em diversos setores da esfera do Cinema.

adblock ativo