O longa "Ted 2", dirigido por Seth MacFarlane e protagonizado por Mark Wahlberg, é a principal estreia da semana e o filme encarregado de tentar desbancar do primeiro lugar de bilheteria "Jurassic World".

"Ted", a comédia mais bem-sucedida de 2012 com mais de US$ 500 milhões no mundo todo, devolve o protagonismo desse urso de pelúcia totalmente irreverente que, nesta ocasião, após se casar e traçar como objetivo adotar uma criança, primeiro deve convencer as autoridades de que se trata realmente de uma pessoa.

Wahlberg volta a ser o melhor amigo do urso de pelúcia falador -com a voz do próprio MacFarlane-, enquanto Amanda Seyfried e Morgan Freeman entram no elenco como os advogados que lutarão por fazer possível o sonho de Ted.

Outra grande estreia da semana é "Max", de Boaz Yakin, a história de um cachorro que ajudou a Infantaria da Marinha americana no Afeganistão e é adotado pela família de sua cuidador após sofrer uma experiência traumática.

O filme, baseado em fatos reais, conta com um elenco formado por Thomas Haden Church, Josh Wiggins, Luke Kleintank e Lauren Graham.

Além disso, haverá as estreias de "Escobar: Paraíso Perdido" e o documentário "Batkid Begins".

Em "Escobar: Paraíso Perdido", o porto-riquenho Benicio del Toro encarna o traficante colombiano Pablo Escobar, envolvido em uma trama que conta a história de amor entre um surfista e a sobrinha do narcotraficante.

O filme conta com a participação de Josh Hutcherson e da espanhola Claudia Traisac.

"Batkid Begins", de Dana Nachman, narra como a cidade de São Francisco se tornou Gotham City por um dia para fazer possível o sonho de uma criança de 5 anos com leucemia de ser Batman.



Assista ao trailer de "Ted 2":

Agência Reuters Urso de pelúcia desbocado e beberrão volta em "Ted 2"

adblock ativo