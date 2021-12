Universal interrompe a produção de Velozes e Furiosos 7

A Universal mudou de ideia e anunciou na quarta-feira, 4, que iria interromper a produção de Velozes e Furiosos 7. A primeira posição da produtora foi de que seguiria com o filme mesmo depois da morte de Paul Walker.

A produtora decidiu que o momento não é o mais propício para continuar com o filme, já que eles estão focados em dar suporte à família do ator e a equipe que trabalhava com Paul.

