"Um Tira da Pesada" voltará aos cinemas com Eddie Murphy

O estúdio Paramount reinventará a história do policial Axel Foley no novo filme da franquia "Um Tira da Pesada", que terá como data de estreia nos EUA 25 de março de 2016 e que voltará a contar com Eddie Murphy no papel principal, informou nesta sexta-feira.

Segundo publicou nesta sexta-feira a "The Hollywood Reporter", o produtor da trilogia Jerry Bruckheimer estará por trás do projeto que será dirigido por Brett Ratner e cujo roteiro está sendo terminado com a intenção da filmagem ocorrer no segundo semestre do ano.

O longa-metragem promoverá um retorno ao início da vida do protagonista com o objetivo de apresentar o personagem a um novo público, e não como uma quarta entrega da história anterior.

Os três primeiros filmes de "Um Tira da Pesada" estrearam em 1984, 1987 e 1994 e arrecadaram mais de US$ 735 milhões nas bilheterias de todo o mundo.

