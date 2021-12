"Um Sonho Intenso" tem pré-estreia com bate-papo em Salvador

A pré-estreia, em Salvador, do documentário "Um Sonho Intenso" acontece nesta sexta-feira, 29, na Saladearte Cinema da Ufba, no bairro do Canela, às 20h. A noite ainda contará com a presença do diretor José Mariani, que comanda um bate-papo após a sessão que é aberta ao público.

O documentário aborda as últimas oito décadas da economia brasileira, partindo da Era Vargas até os dias atuais. Os economistas Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessa, João Manuel Cardoso de Melo, Luiz Gonzaga Belluzzo, Ricardo Bielschowsky, Lena Lavinas, os sociólogos Francisco de Oliveira e Adalberto Cardoso, o historiador José Murilo de Carvalho e outros importantes pensadores, se encarregam de fazer observações e análises em linguagem simples e direta, causando o entendimento imediato até da pessoa mais leiga em economia.



Depois desta sexta, o documentário fica em cartaz por quatro semanas na Saladearte do Museu, no Corredor da Vitória, com sessões diárias às 21h05.

"Um Sonho Intenso" foi apresentado em 2014 em várias universidades do país, chegou a ganhar sessões de debates com professores e alunos em congressos e seminários acadêmicos e foi tema de encontros promovidos pelos centros de estudos e de cultura do Rio, Niterói, São Paulo e Brasília.



