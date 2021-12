Um Lugar Silencioso 2: Djimon Hounsou entra no lugar de Brian Tyree Henry

Conhecido por filmes como "Diamante de Sangue" e "Gladiador", o ator Djimon Hounsou vai substituir Brian Tyree Henry em Um Lugar Silencioso 2. De acordo com o site TheWrap, Henry, que é um dos nomes de "Os Eternos" da Marvel, precisou sair do projeto devido a um conflito de agendas.

Ainda não há detalhes sobre o enredo da sequência ou a respeito do personagem de Djimon, porém, o ator John Krasinski retorna como diretor e roteirista. Emily Blunt, Noah Jupe e Millicent Simmonds, que no primeiro filme interpretaram Evelyn, Marcus e Regan Abott, já foram confirmados no elenco, que terá também contará com Cillian Murphy (A Origem).

Em "Um lugar Silencioso", uma família precisa viver em silêncio total para evitar os ataques de uma ameaça que devastou o planeta e ataca ao menor sinal de barulho. A produção foi bem recebida pela crítica e pelo público, arrecadando US$ 340 milhões na bilheteria para um orçamento de US$ 17 milhões e faturando prêmios como Melhor Filme de Sci-Fi / Terror e o Screen Actors Guild Award para Emily Blunt.

A sequência tem estreia prevista para 15 de maio de 2020.

adblock ativo