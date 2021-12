Últimos dias para inscrever filmes no Panorama de Cinema

Cineastas do Brasil e todo o mundo têm até o dia 19 de julho (domingo) para inscrever seus filmes gratuitamente no XI Panorama Internacional Coisa de Cinema. O festival realizará quatro mostras competitivas: longa-metragem nacional, curta-metragem nacional, filme internacional e filme baiano. Filmes de qualquer gênero finalizados a partir de janeiro de 2014 podem concorrer aos prêmios em dinheiro e/ou serviços que serão oferecidos pelo festival.

As produções nacionais em longa-metragem devem ter no mínimo 60 minutos de duração, enquanto os curtas podem durar até 30 minutos, o mesmo vale para a competição internacional. Na competitiva baiana serão aceitos filmes de qualquer duração. Os filmes estrangeiros deverão ser legendados em inglês, quando esse não for seu idioma original.

Os interessados precisam preencher o formulário de inscrição, disponível no site www.coisadecinema.com.br/xi_panorama/inscricoes/. Durante o processo de inscrição será solicitado um link do filme, caso não seja possível disponibilizar, uma cópia em DVD deve ser encaminhada para o endereço informado no regulamento, informando o nome do filme e do remetente no envelope e na mídia.

Os curadores do Panorama irão selecionar oito longas-metragens e 16 curtas nacionais, seis longas e doze curtas internacionais e um número a definir de filmes baianos. O festival considerará a data de envio do e-mail e postagem de material nos Correios para verificar o cumprimento do prazo de inscrição.

Mantendo o formato dos últimos anos, o XI Panorama Internacional Coisa de Cinema acontece em paralelo em Salvador e Cachoeira. A décima primeira edição do festival conta com o patrocínio da Petrobras e do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, e será realizada entre 28 de outubro e 04 de novembro.

