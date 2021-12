UFOB mostra cinema alemão até sexta-feira

Até sexta-feira, 15, moradores de Bom Jesus da Lapa e Santa Maria da Vitória tem a oportunidade de assistir uma série de filmes sobre o impacto social histórico e contemporâneo na Alemanha acerca dos conflitos da Segunda Guerra Mundial.

Com entrada franca, a Mostra de Cinema Alemão, que já esteve em cartaz em Barreiras e Luis Eduardo Magalhães, é uma iniciativa do Instituto Goethe e do Sesc, com apoio da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob).

O evento é a primeira atividade do projeto de extensão da Ufob "Visual Veredas", que tem a proposta inicial de criar público espectador crítico na região, com a exibição regular de filmes nos cinco campi da universidade.

Oficinas sobre a linguagem cinematográfica e produção de filmes estão previstas em um segundo momento do projeto de extensão, que prevê a criação de festivais competitivos e encontros com os produtores regionais para discutir cinema.

Estão em cartaz nesta mostra filmes como Adeus Lenin; Quatro dias de Maio; Bem vindos à Alemanha e A vida é um canteiro de obras, que relatam a vida pós-guerra no País que ficou dividido por um muro por mais de 40 anos.

