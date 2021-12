UFC divulga foto de José Loreto como José Aldo

O UFC divulgou nesta quinta-feira, 16, a primeira imagem de José Loreto caracterizado como José Aldo (veja abaixo), o campeão dos penas que terá a vida retratada no cinema. O ator está com uma cicatriz falsa igual a do lutador, que caiu em uma grelha de churrasco quando era criança e, com isso, ganhou o apelido no MMA de Scarface (rosto de cicatriz).

O filme terá ainda Cléo Pires, que interpreta Viviane, esposa do lutador; Rômulo Neto, que viverá o antagonista, e Humberto Martins, que vai dar a vida ao pai de Aldo. O filme ainda não tem data de estreia, mas será lançado em 2016.

adblock ativo