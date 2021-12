UCI Shopping Barra é inaugurado nesta sexta com 8 salas

Com oito salas de exibição, o mais novo complexo de cinema de Salvador abre as portas para a população nesta sexta-feira, 25. O UCI Orient Shopping Barra, com capacidade para 1908 espectadores, possui as primeiras salas VIPs do Estado e tecnologia de última geração. A novidade foi apresentada à imprensa na manhã desta quinta-feira, 24.

"Este é um complexo de grande porte e tecnologia. Não foi fácil construí-lo com o shopping em pleno funcionamento", afirmou Aquiles Mônaco, presidente da Orient Cinemas, que administra as salas em parceria com a inglesa United Cinemas Internacional (UCI).

Com investimentos de mais de R$ 20 milhões, a expectativa é de que mais de um milhão de pessoas passem pelas salas anualmente. "A Barra é um local privilegiado, com uma população exigente e que gosta de cinema, além disso aqui também abriga o público da Graça, Canela e Vitória", completou Aquiles.

Sempre questionado por lojistas e frequentadores sobre quando os cinemas seriam inaugurados, José Carlos Poroca, o superintendente do Barra, afirmou que a abertura das salas completa o ciclo da expansão do shopping. "A espera do público chegou ao fim e estamos vendo um complexo compatível com a qualidade que nossos clientes exigem", disse.

Luxo

As salas De Lux, como são batizadas as VIPs, possuem poltronas reclináveis, menu exclusivo e atendimento feito por garçons, pelo menos até a exibição dos trailers. O cardápio inclui beiju de salmão ou presunto parma, bolinho de bobó de camarão e croque monsieur - uma espécie de sanduíche -, dentre outros petiscos. A pipoca pode ser banhada em azeite de azeitonas pretas, alho ou alecrim, além da manteiga de garrafa.

Para beber, há as opções de refrigerante, espumante e vinho, que são servidos em um bar exclusivo localizado no lounge de espera para as sessões. Os preços dos ingressos para as De Lux variam de R$ 35 a R$ 51, dependendo do dia da semana e do horário, com meia-entrada para idosos e estudantes. Há também uma bilheteria exclusiva para a compra dos ingressos.

As salas VIP são menores do que as demais, com capacidades de público que variam de 87 a 92 lugares.

Tecnologia

Todas as salas do UCI Orient Shopping Barra possuem projetores digitais com a tecnologia 4K - qualidade de imagem superior aos dos televisores Full HD vendidos nas lojas - e som Dolby Digital 7.1.

A sala Xplus, a maior do complexo, com capacidade para 510 pessoas, apresenta uma tela de 90 metros quadrados. A tecnologia de som é o Dolby Atmos, lançado ano passado, que proporciona a sensação de imersão no filme, com 54 autofalantes espalhados em todo o ambiente, inclusive no teto. Os ingressos variam de R$ 24 a R$ 30.

A programação das salas pode ser encontrada no Cineinsite a partir desta sexta-feira, 25.

