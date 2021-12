Turma da Mônica vai virar filme com atores reais

A turma da Mônica vai invadir o cinema. A história Laços, de Vitor e Lu Cafaggi, presente na graphic novel MSP, vai ser filmado com atores reais. Foi o próprio Maurício de Sousa quem fez o anúncio nesta sexta-feira, 4, na Comic Con Experience, em São Paulo.

"Quando vi essa graphic novel pela primeira vez, eu soube que ela não poderia ficar só no papel", disse o criador da turma da Mônica. Ao Uol, Vitor disse que o filme vai se assemelhar aos clássicos "Os Goonies". ""Fico imaginando as crianças que vão interpretar a Mônica, o Cascão, o Cebolinha e a Magali. Uma coisa meio 'Os Batutinhas'", disse ao Uol.

Ainda não há previsão de lançamento do filme.

