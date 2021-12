Um dos filmes mais celebrados pela cultura pop, o icônico clássico dos anos 80, "Top Gun - Ases Indomáveis" ganhará uma sequência em 2020: "Top Gun - Maverick". Após 34 anos, o astro Tom Cruise voltará a reprisar um dos papeis mais importantes de sua carreira: o piloto Pete “Maverick” Mitchell.

Nesta quinta-feira, 18, foram divulgados o cartaz, além do primeiro trailer oficial do longa. Repletas de ação, e também, de flashbacks, nas imagens, como o próprio nome do filme já sugere, o capitão Maverick ganha destaque. O inimigo do personagem de Cruise, "Iceman" (Val Kimer) também retorna ao enredo.

Dirigido por Joseph Kosinski (Oblivion), e produção de Jerry Bruckheimer,‘Top Gun: Maverick’ traz ainda no elenco Jennifer n, Miles Teller, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer de volta como Iceman. O longa, assinado pela Paramount Pictures, está previsto para chegar aos cinemas brasileiros em 25 de junho de 2020.

Assistao ao trailer

Da Redação | Foto: Reprodução | Youtube Túnel do tempo: "Top Gun 2" ganha primeiro trailer com Tom Cruise de volta

Cartaz oficial também foi lançado

