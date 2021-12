Truque de Mestre 2 tem excesso de explicações e reviravoltas

Truque de Mestre surpreendeu em 2013 como um filme "de assalto" no qual mágicos agiam em bancos durante números mirabolantes de ilusionismo. Divertido, o filme fez tanto sucesso que ganhou uma continuação mal feita, o Truque de Mestre: O Segundo Ato, que já está nos cinemas baianos.

O grupo Os Cavaleiros, como se auto-proclamavam os mágicos do primeiro filme, está de volta. Mais uma vez, um algoz, desta vez Walter (o eterno Harry Potter Daniel Radcliffe), os obriga a se reunirem para realizar um grande roubo, utilizando, como da outra vez, a mágica.



Confuso

Dirigido por Jon M. Chu (do fraquíssimo G.I. Joe - Retaliação), o filme é uma sucessão de erros. As situações beiram o surreal, com erros até de continuidade - em um determinado momento quatro pessoas entram em um lugar. Uma vez lá dentro, aparece um quinto elemento.

E enquanto a regra número 1 dos mágicos é não revelar os segredos, o roteiro de Truque de Mestre 2 abusa das revelações de todas as mágicas e possui reviravoltas óbvias - algumas exibidas até no trailer e outras, apenas irritantes.

Quebra de ritmo

Tudo sempre é explicado depois de executado, quebrando o ritmo e diminuindo a magia. As cenas de luta, e algumas mágicas, são mal executadas, com câmeras se movimentando freneticamente, impedindo que se entenda o que acontece na tela.

As atuações de Mark Rufallo, Jesse Eisenberg e Woody Harelson também não ajudam muito. Já Dave Franco segue a escola canastrona do irmão, o também ator James Franco. E a nova integrante, Lizzi Caplan, não diz muito a que veio.

O ótimo ator Morgan Freeman praticamente faz a mesma persona de sempre, com voz de apresentador de documentário do Discovery, sempre com frases de efeito ou filosóficas.

Apesar de tudo, os produtores já anunciaram um novo filme da franquia, novamente com Jon no comando. Que o roteiro seja mais criativo e menos óbvio, já que a premissa de mágicos "ladrões do bem" é interessante.

