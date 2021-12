Trilha sonora de brasileiros pode concorrer ao Oscar

Dois brasileiros foram indicados para concorrer a um lugar na categoria de Melhor Trilha Sonora para o Oscar 2014. A Academia Americana de Cinema divulgou a lista dos 114 trilhas sonoras na quinta-feira, 12.

O sulista Heitor Pereira, ex-guitarrista da banda Simple Red, foi indicado pela criação das músicas de Meu Malvado Favorito 2 e Os Smurfs 2, já Marcelo Zarvos compôs a trilha do filme À Procura do Amor.

A lista oficial com os nomes dos 5 concorrentes de todas as categorias do Oscar será anunciada no dia 16 de janeiro. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 2 de março no Dolby Theatre, em Hollywood.

