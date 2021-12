Trilha sonora conduz O Menino e o Mundo

Depois de vencer 45 prêmios ao redor do Brasil e do mundo, a animação nacional O Menino e o Mundo chegou à disputada lista final de indicados ao Oscar 2016.

Competindo na categoria Melhor Animação, o filme tem como concorrentes títulos de peso internacional, a exemplo de Divertida Mente, Anomalisa e Shaun, O Carneiro.

Como em grande parte das obras audiovisuais, a música é um elemento estratégico para a animação. Porém, no caso de O Menino e o Mundo, ela exerce um papel narrativo fundamental para que as tramas da história sejam tecidas. Ela é um dos personagens.



A dupla Ruben Feffer e Gustavo Kurlat foi convocada pelo diretor Alê Abreu para criar os elementos musicais desse desenho. Há 16 anos trabalhando juntos, o brasileiro Ruben e o argentino Gustavo possuem uma sinergia nos projetos que ajuda na elaboração criteriosa de trilhas para longas e curtas metragens, séries animadas e espetáculos teatrais.



Nomes da cena musical brasileira, como o rapper Emicida, o músico Naná Vasconcelos e os grupos Barbatuques e Experimental de Música (Gem), também fazem parte da trilha de O Menino e o Mundo.

A animação, que já foi vendida para 80 países, acompanha a saga de um garoto que abandona a aldeia campestre onde vive para buscar o seu pai na cidade grande. A partir daí, ele descobre um universo desconhecido: o desenfreado processo de urbanização, os abismos sociais e a exploração do homem no capitalismo.

Fora da curva

O paulista Ruben Feffer brinca ao definir sua trajetória como "curva fora da curva". Fundador da Ultrassom Music Ideas, ele é um dos herdeiros do Grupo Suzano Papel e Celulose. No ano de 1998, ele abandonou a vida corporativa para seguir de vez a carreira como compositor e produtor musical.

Ele conta, em entrevista para A TARDE, que desde os primeiros passos do projeto de O Menino e o Mundo já era sabida a função crucial que a música exerceria no longa-metragem. Ao lado de Gustavo Kurlat, as trocas com o diretor Alê Abreu foram constantes.

"Tivemos muitas conversas para entender realmente o significado da obra, mas desde o começo sabíamos que era um filme com uma linguagem profunda e muito poética".



Além disso, ele acredita que é próprio do universo infantil uma convivência muito íntima com as experiências musicais. "Eu vejo isso no convívio com meu filho pequeno, por exemplo. Ele dança em frente à maquina de lavar roupa por causa do barulho", conta aos risos.



Mesmo que o filme já tenha importantes prêmios no currículo, como o Festival Annecy (França) e o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, a indicação ao Oscar foi uma surpresa para a equipe da animação.

"Não é um filme tipicamente americano. Vai de encontro a essa padronização geral. Os competidores são nomes muito fortes. No entanto, é uma alegria saber que a Academia está olhando para uma expressão artística pura e livre".

Boa parceria

Ao longo dos dois anos de execução da trilha sonora, Ruben e Gustavo se completavam na criação: enquanto o primeiro investia no trabalho mais eletrônico, o segundo seguia com as técnicas de violão e canto.

Há 40 anos vivendo no País, o músico e compositor Gustavo Kurlat explica que a memória do menino se materializa simbolicamente nos sons de uma flauta. Essa é a conexão entre ele e as lembranças do pai.



"É um filme com poucos diálogos e, por isso, a música assume a condução da história. É um personagem no sentido narrativo, uma célula melódica que vai se repetindo. A sonoridade guia o olhar".

O argentino acredita que um dos maiores méritos dessa indicação é difundir o filme dentro do Brasil. "Muitas pessoas estão olhando para a animação agora", finaliza.

