Três jovens atores disputam papel de Han Solo

Alden Ehrenreich ("Dezesseis Luas"), Jack Reynor ("Transfomers 4") e Taron Egerton ("Kingsman - Serviço Secreto") são os finalistas na disputa pelo papel do jovem Han Solo em um dos próximos filmes do mundo Star Wars, que vai focar na origem do personagem interpretado por Harrison Ford na saga.

Segundo o Hollywood Reporter, o trio vai participar de mais uma bateria de testes. O longa também terá Chewbacca e direção de Phil Lord e Christopher Miller. A previsão de data de estreia é 25 de maio de 2018.

adblock ativo