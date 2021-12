Três curtas baianos disputam mostra no Coisa de Cinema

Entre os dias 28 de outubro e 4 de novembro acontece, no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha e no Cine Theatro Cachoeirano, em Cachoeira (a 109 quilômetros de Salvador), a exibição dos 16 curtas selecionados para a Competitiva Nacional de Curtas do XI Panorama Internacional Coisa de Cinema. Entre eles, três são baianos.

Com ingressos a preço popular aqui em Salvador e gratuitos em Cachoeira, serão exibidos dois curtas, acompanhados de um longa nacional em competição.

Após as exibições, estão programados debates com os diretores e outros integrantes da equipe de cada obra.

adblock ativo