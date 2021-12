Transformers arrecada US$ 100 mi em fim de semana de estreia

"Transformers: Age of Extinction", o quarto filme da série de filmes sobre robôs que salvam o planeta, levantou 100 milhões de dólares em bilheteria, no melhor fim de semana de estreia do ano.

"22 Jump Street", estrelado por Channing Tatum e Jonah Hill, ficou em segundo lugar com 15,4 milhões de dólares em sua terceira semana nas salas de cinema, de acordo com estimativas do estúdio. O filme de animação "Como Treinar o Seu Dragão 2" levou o 3 º lugar, com vendas de 13,1 milhões dólares para o período de sexta a domingo nos cinemas norte-americanos e canadenses.

