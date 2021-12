Trama de Brizé traz mãe e filho diante do espectro da morte

Momento de reencontro e trégua numa tumultuada relação mãe e filho é assunto do drama francês Uma Primavera com Minha Mãe, filme do ator, roteirista e diretor Stéphane Brizé, que estreou na sexta-feira.

A trama começa com a soltura de Alain Évrard, personagem do ator Vincent Lindon, um caminhoneiro que acaba de cumprir um período na cadeia e agora tem de retomar sua vida. No encontro com a assistente social, um diálogo seco, que encara a dificuldade de recolocação no mercado, após esta passagem pela penitenciária.

Alain não tem outra escolha senão voltar a morar com a mãe, Yvette Évrard, interpretada pela atriz Hélène Vincent, com quem nunca se deu muito bem. Ela parece ser o oposto do filho, uma mulher de tom grave, recatada, que preza pela ordem, jamais sai dos trilhos, em sua vida comedida, que destoa totalmente da postura intempestiva de Alain.

Yvette não está bem de saúde, embora sua aparência não denote. Ela tem um tumor no cérebro, que já se encontra em estado avançado, praticamente não há muita expectativa de que vá se safar. Apesar disto, ela mantém a calma, segue rigorosamente as prescrições médicas, incomodando-se apenas com a presença do filho de volta ao lar.

Síntese



Uma cena sintetiza muito bem a dificuldade de diálogo que os dois enfrentam. Na hora do jantar, ela está à mesa, sozinha, assistindo televisão. Na mesa da cozinha, perto a ponto de estar no campo de visão da genitora, o filho rasga sozinho um pedaço de pão, que acompanha o queijo. Ele ouve rádio e aumenta o volume para não ouvir a TV.

Mãe e filho estão de novo sob o mesmo teto, mas não exatamente juntos. As conversas são sempre protocolares, há um muro que os separa, um passado cujo roteiro, escrito por Florence Vignon e pelo próprio diretor, Stéphane Brizé, não nos deixa saber. Até porque o assunto do filme não é como se deu a separação, mas esta chance do reencontro.

Mexendo, por acaso, na gaveta da mãe, Alain descobre um segredo nada confortável, ela planeja um "suicídio acompanhado" na Suíça. Um procedimento, permitido legalmente, no qual pacientes em fase terminal poupam os familiares e a si mesmos da falência progressiva dos órgãos através da morte com data marcada, com uso de química.



Assista o trailer de Uma Primavera com Minha Mãe:





João Carlos Sampaio Trama de Brizé traz mãe e filho diante do espectro da morte

Controle



Saber que a mãe se prepara para morte e que seus dias estão contados não parece surpreender Alain, aliás, parece ser bem o tipo de coisa que a genitora faria, mantendo-se no controle das coisas, neste caso, da própria doença e do fim dos seus dias. Só que Alain agora terá de lidar com ela tendo esta perspectiva revelada.

Yvette continua tentando gerir a vida do filho, quer saber do seu emprego numa empresa de reciclagem e o porquê dele estar em casa, no horário do expediente. Alain vem de um revés com uma possível namorada, uma mulher que conhece num jogo de boliche, mas para quem não tem coragem de contar da sua atual ocupação, menos ainda da passagem pela cadeia.

Na trama desenvolvida por Stéphane Brizé, mesmo diretor de filmes como Dançar - Despertar de um Desejo (2005) e Mademoiselle Chambon (2009), a figura da mãe simboliza a força da ordem, enquanto que o filho é o caos e a fragilidade.

Mesmo quando Alain grita com Yvette, ainda assim é ela que está no comando. Este é um filme de imersão psicológica, que acena com uma leitura humana rigorosa, para tratar de afeto e, talvez, redenção.

