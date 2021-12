Trailer oficial do filme 'X-Men: Apocalipse' é divulgado

A 20th Century Fox divulgou o primeiro trailer oficial de 'X-Men: Apocalipse'. Essa é a terceira parte da trilogia atual dos mutantes nos cinemas. O ator Oscar Isaacs faz o papel do vilão Apocalipse.

O filme também conta com James McAvoy (Charles Xavier), Michael Fassbender (Magneto), Jennifer Lawrence (Mística), Nicholas Hoult (Fera), Rose Byrne (Moira), Alexandra Shipp (Tempestade), Sophie Turner (Jean Grey), Tye Sheridan (Ciclope), Lana Condor (Jubileu), Ben Hardy (Anjo/Arcanjo), Kodi Smit-McPhee (Noturno) e Olivia Munn (Psylocke).

O filme tem previsão de estreia no dia 19 de maio de 2016 nos cinemas brasileiros.

Confira a sinopse oficial:

"Desde o início da civilização, ele era adorado como um deus. O primeiro e mais poderoso mutante do universo dos X-Men da Marvel, Apocalipse acumulou os poderes de muitos outros mutantes, tornando-se imortal e invencível. Ao acordar depois de milhares de anos, ele está desiludido com o mundo e recruta uma equipe de poderosos mutantes, incluindo um desmotivado Magneto (Michael Fassbender), para purificar a humanidade e criar uma nova ordem mundial, sobre a qual ele reinará. Com o destino da Terra em perigo, Mística (Jennifer Lawrence) com a ajuda do Professor X (James McAvoy) deve liderar uma equipe de jovens X-Men para impedir seu maior inimigo e salvar a humanidade da destruição".

