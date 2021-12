Trailer de 'The Batman' com Robert Pattinson é divulgado

Um dos eventos mais esperados pelos fãs de super-heróis, a convenção virtual DC Fandome, que ocorreu neste sábado, 22, trouxe diversas novidades sobre os futuros títulos da editora no cinema. Uma delas foi a divulgação do trailer de The Batman, o mais novo longa sobre o homem-morcego dirigido por Matt Reeves.

Desta vez, é Robert Pattinson que vai vestir a icônica capa do protetor de Gotham, escolha que acabou sendo alvo de críticas devido à associação do ator com a franquia teen Crepúsculo. No entanto, tudo indica que esta imagem vai mudar.

Nos quase três minutos de trailer, é possível perceber que o longa pretende resgatar o tom sombrio já consagrado nas adaptações cinematográficas do morcegão, com um Batman sanguinário e violento que reage a sangue frio diantes das ameaças dos seus inimigos.

As primeiras imagens revelam ainda a atriz Zoë Kravitz caracterizada como Mulher-Gato, além do Batmóvel. O longa tem previsão de estreia para 2021.

Super-Choque

Outra notícia comemorada pelos fãs é o anúncio de que o famoso super-herói teen Super-Choque vai ganhar um live-action. O filme ainda está em fase de negociação, então não há informações sobre elenco ou roteiro.

Criado em 1993, Super-Choque se tornou bastante popular no Brasil devido a um desenho animado exibido a partir de 2000, na rede aberta. A trama, de duas temporadas e 52 episódios gira ao redor de Virgil Hawkins, um jovem negro que ganha poderes elétricos após um incidente e passa a enfrentar os vilões.

Super-Choque se tornou bastante popular no Brasil devido a um desenho animado exibido a partir de 2000 | Foto: Divulgação

Homenagem

O primeiro painel da DC Fandome foi dedicado à Mulher Maravilha 1984. Além de trazer imagens inéditas do longa, como a caracterização de Kristen Wiig como a vilã Mulher-Leopardo, o evento ainda fez uma super homenagem à heroína que há décadas vem empoderando as mulheres, trazendo Lynda Carter, a Mulher-Maravilha da série original dos anos 1970.

Ovacionada por Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig e a diretora Patty Jenkins, Lynda revelou ser fã do filme solo e contou que sua própria filha só entendeu a idolatria em volta da Mulher-Maravilha quando ele foi lançado.

"Quando minha filha viu a Gal como Wonder Woman (no original), ela disse que finalmente compreendeu por que todo mundo me idolatra por ter interpretado a Diana Prince. Ela entendeu o que a Mulher-Maravilha significa para todo mundo.Obrigada, Gal, obrigada, Patty", disse, emocionada.

Lynda Cartes foi ovacionada por elenco de Mulher Maravilha 1984 | Foto: Divulgação

Brasil na DC

Previsto para ser lançado em 5 de agosto de 2021, a sequência de O Esquadrão Suicida terá a brasileira Alice Braga no elenco. A novidade foi anunciada pelo diretor e roteirista James Gunn, que exibiu um vídeo com o elenco completo do filme.

Reprisarão seus papéis Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Capitão Bumerangue) e Joel Kinnaman (Rick Flag). Novos personagens e seus respectivos papéis incluem Alice Braga como Sol Soria, Idris Elba como Bloodsport, John Cena como Peacemaker, Sean Gunn como Weasel e Michael Rooker como Savant.

Alice Braga será Sol Soria | Foto: Divulgação

Snyder Cut

A esperada versão do diretor Zack Snyder para Liga da Justiça lançado em 2018 foi uma das atrações da convenção virtual da DC. O longa será dividido em quatro partes de uma hora cada e disponibilizados em 2021, na plataforma de streaming HBO Max.

No entanto, o diretor garantiu que os fãs poderão ver o Snyder Cut mesmo sem terem a assinatura do serviço. “Nós daremos um jeito nisso. Sabemos que a HBO Max não está disponível em todos os países. Então estamos trabalhando em um plano de distribuição”, afirmou.

O trailer do Snyder Cut também foi divulgado. Em um tom mais sombrio, as imagens apresentam uma nova versão de Steppenwolf, e sequências inéditas do Darkseid, o principal vilão da trama.

