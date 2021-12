A Sony divulgou na manhã desta quinta-feira, 5, o primeiro trailer de O Espetacular Homem-Aranha: A Ameaça de Electro. Além de Electro, o vilão principal, Duende Verde e Rino também aparecem no trailer. Confira abaixo:

Trailer de O Espetacular Homem-Aranha 2 tem trio de vilões

O Espetacular Homem-Aranha: A Ameaça de Electro tem as voltas de Andrew Garfield como Homem-Aranha/Peter Parker, Emma Stone como Gwen Stacy e Sally Field interpretando a Tia May.

Segundo a sinopse oficial, nós sempre soubemos que a mais importante batalha do Homem-Aranha tem sido dentro interna: a luta entre as obrigações ordinárias de Peter Parker e as responsabilidades extraordinárias do Homem-Aranha. Mas Peter Parker descobre que um conflito maior está por vir.

Está sendo ótimo viver como o Homem-Aranha. Para Peter Parker, não há nada melhor do que se balançar entre arranha-céus, ser um herói e passar tempo com Gwen. Mas ser o Homem-Aranha tem um preço: só o Homem-Aranha pode proteger seus companheiros nova-iorquinos dos vilões formidáveis que ameaçam a cidade. Com o surgimento de Electro (Jamie Foxx), Peter precisa enfrentar um inimigo muito mais poderoso do que ele. E, com o retorno de seu velho amigo, Harry Osborn (Dane DeHaan), Peter percebe que todos os seus inimigos têm uma coisa em comum: a OsCorp.

O filme chega aos cinemas no dia 1º de maio de 2014.

