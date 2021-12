Trailer de "Jogos Vorazes: Em Chamas" é divulgado; assista

O primeiro trailer do longa Jogos Vorazes: Em Chamas, inspirado em livro homônimo de Suzanne Collins, foi oficialmente lançado neste domingo, 14, durante o MTV Movie Awards. Jennifer Lawrence, vencedora do Oscar de Melhor Atriz por O Lado Bom da Vida, é a grande estrela da produção. A previsão do lançamento nacional é 15 de novembro.

De acordo com a sinopse oficial divulgada pela Lionsgate, produtora do filme, no segundo longa da série, Katniss e Peeta (Josh Hutcherson) voltam para casa após vencerem os Jogos Vorazes e logo têm de sair novamente para se apresentarem na turnê anual dos vencedores. Katniss percebe que sua rebeldia durante os jogos incentivou a revolta dos Distritos, e que a Capital não pretende deixar isso impune. Para punir a insolência dos jovens, o Presidente Snow convoca os dois tributos do Distrito 12 de volta a arena para participarem do Massacre Quaternário, uma edição especial dos jogos que acontece a cada 25 anos para marcar o aniversário da derrota dos Distritos para a Capital. Só que esses jogos têm novas regras e são muito mais difíceis de vencer…

