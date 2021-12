Chega aos cinemas no dia 2 de outubro o trailer oficial de "Irmã Dulce", filme de Vicente Amorim estrelado pelas atrizes Bianca Comparato e Regina Braga. Entretanto, os internautas já podem assitir a prévia da cinebiografia que conta a história da freira baiana e estreia em todo o país no mês de novembro.

Rodado em Salvador, o filme traz Bianca na pele da jovem Dulce, período em que o ativismo social e a luta pelos miseráveis crescem em meio ao preconceito e à desconfiança da sociedade. Já Regina Braga vive Irmã Dulce a partir da maturidade. Embora já admirada por suas ações, a freira continua a enfrentar resistência à sua forma de atuar, inclusive dentro da própria Igreja.

Confira o trailer

Da Redação Trailer de "Irmã Dulce" é divulgado na internet

Sinopse

"Irmã Dulce" conta a emocionante história da mulher que, indicada ao Nobel, chamada em vida de "Anjo Bom da Bahia" e beatificada pela Igreja, nunca se importou com títulos. A história de uma mulher cujo único objetivo era confortar os necessitados, cuidar dos doentes, amparar os miseráveis - a qualquer custo, com a ajuda de quem fosse. Capaz de atravessar Salvador de madrugada para dar colo a um menino de rua ou de pedir verba a um político em pleno palanque, Irmã Dulce enfrentou inimigos externos - o preconceito, o machismo, os dogmas - e um interno: uma doença respiratória incurável. Passou por eles com obstinação, alegria, amor e fé e construiu uma obra que, até hoje, só cresce, como cresce a devoção por ela. O filme Irmã Dulce conta de forma verdadeira e emocionante a história de uma mulher que reúne três das nossas qualidades definidoras como brasileiros: fé, alegria e obstinação.

