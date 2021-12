O trailer do novo filme da franquia de James Bond foi divulgado nesta quarta-feira, 22, pela Sony Pictures. Pela quarta vez, o ator Daniel Craig interpreta o agente mais famoso do cinema, que desta vez tenta acabar com uma organização secreta chamada Spectre.

Segundo a sinopse da trama, uma mensagem enigmática do passado de Bond o coloca em uma caçada para descobrir as fraudes e revelar a terrível verdade por trás de Spectre. Enquanto isso, forças políticas tentam dar fim ao serviço secreto.

A 24º aventura de Bond conta com direção de Sam Mendes e tem os atores Christoph Waltz, Lea Seydoux, Dave Bautista, Andrew Scott, Monica Bellucci, Daniel Craig, Ralph Fiennes, Ben Whishaw e Naomie Harris no elenco.

"007 contra Spectre" está previsto para estrear no dia 5 de novembro.

Confira o trailer:

Trailer de "007 contra Spectre" é divulgado

