Top 5: confira filmes sobre esporte para passar o tempo durante a quarentena

Com muitas competições ainda paralisadas por conta da pandemia coronavírus, os apaixonados pelo esporte ficam sem muitas alternativas para apreciar durante o período de quarentena. Com o intuito de facilitar a travessia desta fase - que já é complicada por si só - o Portal A TARDE separou cinco filmes com temáticas esportivas para serem acompanhados no isolamento social.

A ideia inicial se baseava em listar produções diversas sobre o gênero. No entanto, para melhor equalizar as escolhas, serão apresentadas produções cinematográficas 'baseadas em fatos reais', possuindo algum tipo de relação com a história verdadeira, ou que pelo menos estão inseridas em uma linha do tempo real, servindo como complemento de uma história.

Confira todas as nossas recomendações:

5. Space Jam - O jogo do século (1996)

Aproveitando o bom momento gerado por conta do documentário The Last Dance (A última dança), que conta a história da dinastia do Chicago Bulls sob a presença de Michael Jordan - considerado por muitos como o maior jogador de basquete de todos os tempos - o filme Space Jam entra nessa linha do tempo de uma forma bem interessante e um tanto inusitada.

Foto: Reprodução

Como contado em ambas produções, após seu terceiro título da NBA e, coincidentemente, o assassinato de seu pai, Jordan decide colocar um hiato em sua carreira como jogador de basquete para dedicar-se ao Baseball, esporte que seu pai sempre foi apaixonado. Sem o mesmo sucesso que teve nas quadras, o 'camisa 23' decide retornar à franquia de Chicago um ano e meio depois.

A parte engraçada e 'no sense' entra justamente durante esse intervalo da primeira aposentadoria. No universo dos Looney Tunes, Pernalonga e seus amigos são sequestrados por um grupo de alienígenas que queriam escravizá-los em um parque temático. Para se defender, os personagens desafiam os monstros para uma partida de basquete em troca de suas respectivas liberdades e 'sequestram' o ex-astro do basquete para compor o time. Depois da partida, Jordan retoma o prazer pelo basquete e decide, assim, voltar às quadras pelos mesmos Chicago Bulls.

Quase 25 anos depois, foi anunciado uma sequência para o longa-metragem. Dessa vez, estrelado o jogador LeBron James, atual estrela do Los Angeles Lakers.

4. Rush - No Limite da Emoção (2013)

Na década de 70, a Formula 1 atravessava um de seus momentos mais glamorosos dentro do esporte. Assim, o filme retrata a rivalidade envolvendo o austríaco Niki Lauda e o inglês James Hunt dentro do automobilismo. Com personalidades bastante distintas, eles criaram uma das disputas mais acirradas da categoria durante o período.

Foto: Divulgação

Dessa maneira, a película se propõe a ir a fundo na história dos dois pilotos, resgatando o período inicial de suas carreiras, ainda na Fórmula 3, seus conflitos pessoais fora das pistas, e o primeiro título conquistado por ambos dentro da Fórmula 1, maior categoria do automobilismo até os dias atuais. Vale ressaltar, que o filme também expõe uma das primeiras rivalidades diretas envolvendo os construtores Ferrari e McLaren, pilotados por Lauda e Hunt, respectivamente.

3. Meu Nome é Rádio (2003)

Com uma excelente mensagem de inclusão por meio do esporte, 'Meu nome é rádio' é baseado em uma história real e conta a história do treinador de futebol americano Harold Jones. Após ver o jovem deficiente James Robert Kennedy ser humilhado por jogadores do seu próprio time, Jones decide incluí-lo dentro do dia-a-dia de sua equipe e batizá-lo como 'Rádio', por conta do aparelho que o jovem carregava consigo.

Foto: Reprodução

Harold e Rádio constroem uma relação muito forte dentro e fora dos campos, estimulando o garoto a frequentar a escola e colocando-o como uma espécie de auxiliar técnico no time do colégio. O filme mostra toda a dificuldade vivida pelo treinador até conseguir fazer com que o rapaz fosse aceito dentro da comunidade acadêmica, por outros professores e alunos.

2. Heleno (2012)

Como o próprio nome já diz, o filme conta a carreira do ídolo botafoguense Heleno de Freitas e seu sonho em disputar a Copa do Mundo de 1950, sediada pela primeira vez no Brasil. Considerado por muitos como o melhor jogador de sua geração, o jogador viveu seu auge dentro da equipe carioca, mas teve sua carreira resumida por conta dos excessos de álcool e drogas, agravados por problemas psicológicos sofridos por ele que o levaram a ser internado no sanatório de Barbacena, em Minas Gerais, onde viveu os últimos dias de sua vida.

Foto: Reprodução

Apesar de atual, com data de lançamento em 2012, a película é transmitida em preto e branco, remetendo ao espectador a sensação de ser levado aos anos 40, período onde se passa boa parte da história. Por fim, o filme conta com atuações aclamados de Rodrigo Santoro, como Heleno, e Alinne Moraes, como sua esposa Sílvia.

1. Ali (2001)

Para fechar as recomendações com chave de ouro, não poderia faltar o filme que retrata a história da personalidade eleita como 'maior esportista do século'. Batizado como Cassius Marcellus Clay Jr, o filme conta a história do lutador americano - vivido pelo ator Will Smith - que se converteu ao islamismo, trocou seu nome para o célebre Muhammad Ali, e conquistou três títulos dos peso-pesado do boxe mundial.

Foto: Reprodução

A luta pela igualdade racial e a amizade do pugilista com seu mentor 'espiritual e político', Malcolm X, também é retratada dentro do filme, assim como a recusa em defender o exército americano durante a guerra do Vietnã, atitude que lhe rendeu um gancho de três anos e meio anos dentro do esporte.

Considerado até hoje como o maior boxeador de todos os tempos, Ali foi um dos primeiros esportistas que compreendeu a estreita relação envolvendo esporte e política, fazendo disso como seu próprio lema de vida.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

