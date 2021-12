Tony Ramos viverá o ex-presidente Getúlio vargas no cinema

O ator Tony Ramos foi confirmado no papel de Getúlio Vargas, que governou o Brasil em dois períodos, de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954, no longa-metragem Os Últimos Dias de Getúlio, do cineasta João Jardim. As filmagens do longa começam em junho deste ano.

O filme vai abordar a intimidade dos últimos 19 dias da vida do presidente. A atriz Drica Moraes será Alzira Vargas, filha do presidente e braço direito dele. A trama se passará no Palácio do Catete nos dias que separam o atentado contra Carlos Lacerda na Rua Toneleros e o suicidio de Getúlio.

