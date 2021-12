Tom Cruise vai rodar filme sobre piloto de Pablo Escobar

O ator Tom Cruise se reuniu no sábado, 22, com o prefeito de Medellín, Aníbal Gaviria, para falar de sua visita a esta cidade colombiana e da filmagem do filme "Mena". "Foi uma reunião amável e produtiva que se estendeu por mais de uma hora" declarou Gaviria sobre o encontro com Cruise, no qual também participaram membros da Comissão Cinematográfica de Medellín e o diretor-executivo da produtora Dynamo, Andrés Calderón.

Gaviria revelou que o ator "vai permanecer mais alguns dias" em Medellín para "avançar nas filmagens" da produção, e que lhe expressou que se sentiu "confortável" realizando seu trabalho na Colômbia.

Cruise interpretará em "Mena" o piloto norte-americano Barry Seal, que trabalhou para o narcotraficante colombiano Pablo Escobar, chefe do Cartel de Medellín, e que depois foi informante da DEA, a agência antidrogas dos Estados Unidos. "Cruise está vivendo Medellín. Foi a diferentes restaurantes para comer e conversou com as pessoas", comentou o prefeito.

Gaviria disse que a estrela de Hollywood se referiu à "beleza das montanhas" de Medellín. "Foi positivo com seus comentários sobre a cidade e tem uma percepção supremamente positiva da Colômbia", acrescentou.

Além disso, o prefeito declarou que o ator "fez sugestões e comentários" e falou "largamente" do propósito de transformar Medellín "na capital da indústria cinematográfica na América Latina".

