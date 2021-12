Tom Cruise vai protagonizar novo filme da Múmia

Sem super-heróis, a Universal Studios vai criar no cinema um universo com seus monstros clássicos. E Tom Cruise é a primeira estrela a participar do processo. O nome do ator foi confirmado nesta quinta-feira, 21, como protagonista do novo filme da Múmia.

Cruise vai interpretar um ex-fuzileiro nava e a Múmia será vivida por Sofia Boutella. A única informação da história é que se passará nos dias atuais. O longa está previsto para ser lançado dia 9 de junho de 2017.

Além da Múmia, a Universal vai fazer novos filmes com Drácula, Lobisomem, Frankenstein, a Noiva de Frankenstein e a Criatura da Lagoa Negra. Todos habitando no mesmo universo, assim como a Marvel fez com seus super-heróis no cinema. O personagem de Cruise poderá ser um elo de ligação entre as franquias.

