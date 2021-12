Tom Cruise se machucou durante as gravações do filme "Missão Impossível 6" neste domingo, 13, em Londres, na Inglaterra. O ator de 55 anos tentou pular entre dois prédios durante a filmagem, mas não conseguiu e acabou batendo o peito e as pernas contra uma parede.

O ator, que está preso por cabos de aço, consegue se segurar e subir na parede até o topo do edifício. Mas demonstra sentir dor e ajudado pela equipe de segurança

Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.

"Missão Impossível 6" deve chegar nos cinemas em julho de 2018.

Da Redação Tom Cruise sofre acidente durante filmagem de "Missão Impossível"

adblock ativo