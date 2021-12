Tom Cruise fará sequência de "Jack Reacher: o Último Tiro"

Tom Cruise retomará o suspense e a ação de "Jack Reacher", que pode ser dirigido por Ed Zwick, com quem já trabalhou em "O Último Samurai" (2003), publicou nesta terça-feira o blog especializado Deadline.

A Paramount Pictures e a Skydance negociam atualmente com Zwick e Marshall Herskovitz para dirigir o roteiro elaborado por Richard Wenk para a continuação de "Jack Reacher: o Último Tiro" (2012), filme que faturou mais de US$ 200 milhões no mundo todo.

Essa franquia é baseada nos romances de Lee Child, em que Cruise interpreta um ex-militar que investiga crimes ocorridos em estranhas circunstâncias.

A sequência se baseará na história do livro intitulado "Never Go Back", publicado em 2013.

Christopher McQuarrie, que foi diretor e roteirista do filme original, será o produtor executivo. McQuarrie é outro nome habitual na filmografia de Cruise, eles trabalharam juntos em "Missão: Impossível - Nação Secreta", que estreia em agosto no Brasil, em "Operação Valquíria" (2008) e "No Limite do Amanhã" (2014), em que McQuarrie foi roteirista.

