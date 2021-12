Tom Cruise é processado por roteiro de "Missão: Impossível"

Um roteirista entrou com um processo contra Tom Cruise porque o ator teria usado uma de suas histórias no mais recente capítulo da saga cinematográfica "Missão: Impossível".

Timothy Patrick McLanahan, que espera ganhar um bilhão de dólares (cerca de R$ 2,4 bilhões) com o processo, afirma que "Missão: Impossível - Protocolo Fantasma", de 2011, é inspirado em um roteiro escrito em 1998 que ele tentou vender sem êxito a Hollywood.

O roteirista afirma que seu texto foi enviado sem seu conhecimento à agência que representa Cruise, a Creative Artists Agency (CAAs). Ao ver o filme, McLanahan assegura ter-se dado conta de que era um plágio de seu roteiro intitulado "Head On".

"Tom Cruise não roubou nada de ninguém", afirmou à AFP o advogado do ator, Bert Fields, acrescentando que o processo certamente será arquivado pela justiça.

O roteirista reclama um bilhão de dólares por perdas e danos, já que o filme totalizou US$ 690 milhões (R$ 1,6 bilhões) no cinema, US$ 145 milhões (mais de R$ 340 milhões) em vendas de DVD e outros milhões de dólares por aluguel do filme.

