'Todos Os Cachorros São Azuis': adaptação de Cauã Reymond deve sair em 2021

O ator Cauã Reymond leu 'Todos os Cachorros São Azuis' e se apaixonou imediatamente. "A maneira lúcida e nada autocomplacente com que ele descreve o seu processo de esquizofrenia me bateu fundo, pois convivi com uma tia que sofria do problema. O livro é curto, extremamente bem escrito e te puxa imediatamente para dentro da história", conta ao jornal O Estado de S. Paulo.

Ele e seu empresário Mario Canivello compraram há anos os direitos do livro e de 'Me Roubaram Uns Dias Contados', mas um filme sobre d. Pedro conseguiu financiamento antes. "Agora vamos poder tocar 'Azuis' (provisório) e, se tudo der certo, até 2021 o filme estará pronto."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

